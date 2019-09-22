Son Dakika Haberleri: Ödemiş'te bıçaklı kavga: 2 yaralı
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Ödemiş'te bıçaklı kavga: 2 yaralı

1 saat önce

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı.

Ödemiş'te bıçaklı kavga: 2 yaralı, System.String[]

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Süleyman Demirel Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda yapılan sünnet töreni sırasında Mustafa K.(43), Mustafa E. (23) ile M.K. arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Mustafa K. ve Mustafa E. bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan Mustafa K, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

M.K. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Jandarma, Ödemiş, İzmir, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 09:56 Kaynak: AA
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