Ödemiş'te binlerce sığırcık kuşundan görsel şov - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ödemiş'te binlerce sığırcık kuşundan görsel şov - Son Dakika

Ödemiş'te binlerce sığırcık kuşundan görsel şov

6 saat önce

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki sığırcık kuşlarının dansı görsel şölen oluşturdu.

Ödemiş'te binlerce sığırcık kuşundan görsel şov, System.String[]

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki sığırcık kuşlarının dansı görsel şölen oluşturdu.


Ödemiş'te hemen hemen her gün aynı saatlerde bir araya gelen binlerce sığırcık, dikkat çeken görüntüler oluşturdu. Farklı hareketlerle süzülen sığırcık kuşlarının dansı, izleyenlere görsel bir şölen sundu. Kuşların zaman zaman ayrılıp tekrar birleştiği görüntüler kaydedildi.


Kuşların dansını izlemek için evin çatısına çaktığını belirten Nejat Kılınçoğlu, binlerce kuşun havada çarpışmadan uçmalarına hayret ettiğini söyledi. Kılınmoğlu, "Sığırcık kuşları 10-15 dakika havada uçtuktan sonra ağaçlara tünemeye başlıyorlar fakat bu 10-15 dakika içinde yaptıkları gösteri görenleri hayret içinde bırakıyor" dedi. - İZMİR

Ödemiş, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.01.2020 12:38 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Alkollü sürücü dehşet saçtı! Metrelerce sürüklendi, araç hurdaya döndü
Libya tezkeresinin kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan peş peşe açıklamalar Yanan evin derin dondurucusunda parçalara ayrılmış ceset çıktı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile Libya'yı görüştü

Son Dakika Haberleri
19:25 Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu kardan kapandı - Son Dakika
19:25 ESENYURT'TA İŞÇİ SERVİSİ DEVRİLDİ: 6 KİŞİ HAFİF YARALANDI - Son Dakika
19:24 Ankara, kırıkkale ve nevşehir'de nakliyecilerden 'dijital takograf' tepkisi - Son Dakika
19:24 Milli savunma bakanlığı'ndan terörden temizlenen tel abyad'da esnaf için huzur ve güven hakim... - Son Dakika
19:22 İzmir'deki silahlı saldırıda hayatını kaybedenler toprağa verildi - Son Dakika
18:57 Libya tezkeresinin kabul edilmesinin ardından Cumhurbaşkanlığı'ndan peş peşe açıklamalar - Son Dakika
18:34 Yanan evin derin dondurucusunda parçalara ayrılmış ceset çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2020 19:28:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ödemiş'te binlerce sığırcık kuşundan görsel şov - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]