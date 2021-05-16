İzmir'in Ödemiş ilçesinde 4 katlı bir apartmanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Atatürk Mahallesi Tarım Sokak'taki binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle binada hasar oluştu.
Öte yandan çevredeki komşulardan Faik İrey, söndürme çalışmalarına evinden çektiği hortumla su tutarak destek verdi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi! Ödemiş'te bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika