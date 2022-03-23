Ödemiş'te bir kişinin evinde ruhsatsız tüfek ve silah parçaları ele geçirildi - Son Dakika
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Ödemiş'te bir kişinin evinde ruhsatsız tüfek ve silah parçaları ele geçirildi

23.03.2022 10:02
Ödemiş'te bir kişinin evinde ruhsatsız tüfek ve silah parçaları ele geçirildi

Ödemiş'te bir eve düzenlenen baskında ruhsatsız tüfek ve silah parçaları bulundu.

Ödemiş'te bir eve düzenlenen baskında ruhsatsız tüfek ve silah parçaları bulundu.

Ödemiş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, B.A'nın evinde kurusıkıdan bozma tabanca imalatı yapıldığı ihbarı üzerine adrese baskın düzenledi.

Adreste yapılan aramada ruhsatsız tüfek, tabanca gövdesi, namlu, kabza, 18 fişek, tüfek mekanizması, icra yayı, fırça ucu, 4 zımpara kağıdı ve 12 törpü ele geçirildi. B.A. gözaltına alındı.

Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Kaynak: AA

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