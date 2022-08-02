İzmir'de av tüfeğiyle cinayete ilişkin 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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İzmir'de av tüfeğiyle cinayete ilişkin 1 kişi tutuklandı

02.08.2022 23:40
İzmir'de av tüfeğiyle cinayete ilişkin 1 kişi tutuklandı

Ödemiş'te bir kişinin motosikletle seyir halinde iken av tüfeğiyle vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan eniştesi tutuklandı.

Ödemiş'te bir kişinin motosikletle seyir halinde iken av tüfeğiyle vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan eniştesi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Özcan Topal'ı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan eniştesi H.Ç. bugün sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

H.Ç. ifadesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Özcan Topal, dün Balabanlı Mahallesi karayolu üzeri Menderes Köprüsünün yan tarafındaki tali toprak yolda motosikletiyle giderken vurularak ağır yaralanmıştı. ???????Topal, kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Topal'ın eniştesi H.Ç.'yi gözaltına almıştı.

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Kaynak: AA

Ödemiş, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İzmir'de av tüfeğiyle cinayete ilişkin 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: İzmir'de av tüfeğiyle cinayete ilişkin 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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