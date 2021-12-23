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Ödemiş'te budanan ağaç dalları hem yürekleri hem yuvaları ısıtıyor - Son Dakika

Ödemiş'te budanan ağaç dalları hem yürekleri hem yuvaları ısıtıyor

23.12.2021 16:44
Ödemiş'te budanan ağaç dalları hem yürekleri hem yuvaları ısıtıyor

Ödemiş Belediyesi, kentteki park, cadde ve sokaklarda budanan ağaç dallarını ve olumsuz hava şartları nedeniyle devrilen ağaçları yakacak odun haline getirerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor.

Ödemiş Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, cadde, sokak ve parklardaki ağaçların daha düzenli ve kuvvetli büyümeleri için budama çalışmaları gerçekleştiriyor. Devrilme tehlikesi arz eden ağaçlar konusunda da ilgili kurumlardan olur alınarak çalışma yapılırken bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkan ağaç dalları Ödemiş Belediyesi Destek Hizmet Birimleri Şantiyesindeki marangoz atölyesinde yakacak odun haline getirilip çuvallara konuluyor. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri de karakışın kendisini iyiden iyiye hissettirdiği bugünlerde yakacak odunları ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıyor.

BAŞKAN ERİŞ: "DAYANIŞMAYA HER ZAMANKİNDEN ÇOK İHTİYAÇ VAR"

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Ödemiş Dayanışması ile bu zor günleri aşacaklarını belirterek, "Ülkece içinde bulunduğumuz zorlu ekonomik koşullarda dayanışmaya her zamankinden daha çok ihtiyacımız var. Kış mevsiminin etkisini gösterdiği şu günlerde odun ve kömür ile ısınan ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin yükünü bir parça da olsa hafifletmek istedik. Parklarımızda, sokak ve caddelerimizde Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimizin yoğun bir çalışması var. Ağaçların daha kuvvetli ve düzenli gelişimi için gerekli budama çalışmalarını yapıyorlar. Ayrıca ne yazık ki mevsimsel etkilerle devrilen ağaçlarımız oluyor. Tüm bu çalışmalardan ortaya çıkan ağaç dallarını ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize ulaştırmak üzere kendi atölyemizde odun haline getiriyoruz.

Yakacak odun ortaya çıktıkça Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz de ihtiyaç sahibi hemşehrilerimize ulaştırıyor. Karakışta Ödemişimizde kimse kendini güçsüz ve yalnız hissetmesin diye imkanlarımız dahilinde çalışıyoruz.

"SİZİN İÇİN FAZLA OLAN BAŞKA BİRİNİN İHTİYACI OLABİLİR"

Ayrıca yardımsever Ödemişlilerle ihtiyaç sahiplerimiz arasında köprü olan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Gönüllü Yaşam Sevinci Birimi de hemşehrilerimizin katkılarını bekliyor. Hayırseverlerimiz kendileri için fazla olanın başkaları için ihtiyaç olabileceğini unutmadan ihtiyaç fazlası her türlü ev eşyası ve giyim ürünlerini Gönüllü Yaşam Sevinci birimimize bağışlayabilirler. 0 232 544 20 30 numaralı telefondan ilgili çalışma arkadaşlarımıza ulaşabilirler" diye konuştu.

Ödemiş Belediyesi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Ödemiş'te budanan ağaç dalları hem yürekleri hem yuvaları ısıtıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ödemiş'te budanan ağaç dalları hem yürekleri hem yuvaları ısıtıyor - Son Dakika
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