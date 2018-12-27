Son Dakika Haberleri: Ödemiş'te Buzlanma Kazalara Yol Açtı: 4 Yaralı

Ödemiş'te Buzlanma Kazalara Yol Açtı: 4 Yaralı

1 saat önce

İZMİR'in Ödemiş ilçesi kırsal Türkönü ve Kurucuova mahalleleri yakınında bugün sabah saatlerinde yoldaki buzlanma nedeniyle 2 kamyonet ve 4 otomobilin karıştığı 6 ayrı kazada toplam 4 kişi yaralandı.

Ödemiş'te Buzlanma Kazalara Yol Açtı: 4 Yaralı, System.String[]
İZMİR'in Ödemiş ilçesi kırsal Türkönü ve Kurucuova mahalleleri yakınında bugün sabah saatlerinde yoldaki buzlanma nedeniyle 2 kamyonet ve 4 otomobilin karıştığı 6 ayrı kazada toplam 4 kişi yaralandı.

Ödemiş- Kaymakçı karayolunun 8'inci kilometresinde, hava sıcaklığının sıfırın altında düşmesi nedeniyle, bugün sabaha karşı buzlanma meydana geldi. Yoldaki buzlanma maddi hasarlı ve yaralamalı kazalara neden oldu. İlk kaza saat 06.00 sıralarında Türkönü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Ödemiş'ten Beydağ ilçesi yönüne giden Mehmet Uruf'un kullandığı 35 ZA 0735 otomobilin direksiyon hakimiyetini yoldaki buzlanma nedeniyle kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, takla attı. Otomobil sürücüsü Mehmet Uruf yaralandı. Türkönü Mahallesi'ndeki bir diğer kaza ise saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Ödemiş'ten Beydağ ilçesine pazara giden Songül Koç'un (25) kullandığı 35 ZYN 57 plakalı otomobil Aysuluk mevkisine geldiğinde biriken yağmur sularının donması nedeniyle kayganlaşan yolda, kontrolden çıktı. Savrulan otomobil devrildi. Otomobil sürücü Songül Koç, yanındaki eşi Recep Koç (32) ve ağabeyi Hüseyin Baştürk (32) yaralandı. Her iki kazada da araçlarda büyük oranda maddi hasar meydana gelirken yaralanan 1'i kadın 4 kişi Ödemiş Devlet Hastanesi'ni kaldırılıp, tedaviye alındı. Yaralıların, durumunu iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Aynı saatlerde Kurucuova Mahallesi yakınlarında da yoldaki buzlanma nedeniyle 2 kamyonet ve 2 otomobilin de kontrolden çıkıp, takla attığı, sürücülerinin yara almadan kurtulduğu bildirildi.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:50 Kaynak: DHA

Kurucuova, İzmir, Ödemiş, 3. Sayfa
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