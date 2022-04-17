Ödemiş'te çiftçi akademisi kuruldu - Son Dakika
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Ödemiş'te çiftçi akademisi kuruldu

17.04.2022 18:44
Ödemiş'te çiftçi akademisi kuruldu

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Ödemiş ilçesinde çiftçi akademisi kuruldu.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Ödemiş ilçesinde çiftçi akademisi kuruldu.

Ödemiş Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen açılış töreninde konuşan Kaymakam Fatih Aksoy, Ödemiş ve Küçük Menderes Ovası'nın dünyanın en verimli topraklarından olduğunu ve burada 12 ay tarım yapıldığını söyledi.

İlçede üretme konusunda çiftçilerin bir sıkıntı yaşamadığını belirten Aksoy, "Ancak bazı konularda eksik olduğumuzu düşünüyorum. Bazı zamanlarda yetişen ürünün pazarlanmasında ve veya katma değer elde edilmesinde daha fazla kazanç elde edilmesinde bazı sıkıntılar yaşanıyor." dedi.

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen de tarımın dünya için çok önemli olduğunu, çiftçileri gelişen teknolojik ve politikalarla birlikte doğru bilgilendirmek istediklerini aktardı.

Ödemiş, Tire, Bayındır, Kiraz ve Beydağ ilçe Tarım ve Orman Müdürlükleri tarafından koordine edilecek akademide, 400 çiftçiye 6 ay boyunca üniversitelerde görevli öğretim üyeleri tarafından hayvancılık ve tarım konularında eğitimler verilecek.

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Hisarcık, Çiftçi, Ödemiş, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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