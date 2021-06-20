Ödemiş'te çıkan yangında 5 dönüm ekili arazi zarar gördü - Son Dakika

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ödemiş Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülen yangında 20 dönümlük ekili alanın 5 dönümü yandı.

Sarıkaya'nın durumu bildirmesi üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

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