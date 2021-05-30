İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan yangında müstakil bir ev tamamen yandı.

Türkmen Mahallesi Dikmen Caddesi'ndeki müstakil evde, henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Ekiplerin çalışmalarıyla söndürülen yangının ardından ev kullanılamaz hale geldi.

Kuvvetli Mahallesi Manyası Caddesi'nde de bir müstakil evin bahçesindeki eşyalar tutuştu. İtfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın, eve sıçramadan söndürüldü.