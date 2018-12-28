Son Dakika Haberleri: Ödemiş'te Çıkan Yangında İki Katlı Ev Kül Oldu

Ödemiş'te Çıkan Yangında İki Katlı Ev Kül Oldu

1 saat önce

İZMİR (İHA) – İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan yangında bir ev kül oldu.

Ödemiş'te Çıkan Yangında İki Katlı Ev Kül Oldu, System.String[]
İZMİR (İHA) – İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan yangında bir ev kül oldu. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken evin yanında bulunan 30 koyun telef olmaktan son anda kurtarıldı.

Yangın, Ödemiş ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Çamyayla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşamüstü 86 yaşındaki Necati Doğan'a ait evde iddiaya göre sobadan fırlayan kıvılcım yangına neden oldu. Çıkan yangın bir anda büyüyerek tüm evi kapladı. Alevleri gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiyeye bildirip yardıma koştu. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın tamamen kontrol alınmasına rağmen iki katlı ev küle dönüştü. Evin yanında bulunan 30 koyun ise yanarak telef olmaktan son anda kurtarıldı. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarının ardından incelemelerde bulundu. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:34 Kaynak: İHA

İzmir, Ödemiş, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Patronuna Uykuda Yakalanan İşçinin İşe İade Talebi Reddedildi Trabzon'da Tüpçü Dükkanında Patlama Meydana Geldi! Yaralılar Var

Evde Doğurduğu Bebeğini Öldüren 19 Yaşındaki Katil Anne İçin Karar Verildi Ekip Otosunda Tecavüz Davasında İstenen Cezalar Belli Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2018 01:58:13. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ödemiş'te Çıkan Yangında İki Katlı Ev Kül Oldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]