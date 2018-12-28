Ödemiş'te Çıkan Yangında İki Katlı Ev Kül Oldu
1 saat önce
İZMİR (İHA) – İzmir'in Ödemiş ilçesinde çıkan yangında bir ev kül oldu.
İZMİR (İHA) – İzmir
'in Ödemiş
ilçesinde çıkan yangında bir ev kül oldu. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken evin yanında bulunan 30 koyun telef olmaktan son anda kurtarıldı.
Yangın, Ödemiş ilçe merkezine yaklaşık 30 kilometre mesafedeki Çamyayla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akşamüstü 86 yaşındaki Necati Doğan'a ait evde iddiaya göre sobadan fırlayan kıvılcım yangına neden oldu. Çıkan yangın bir anda büyüyerek tüm evi kapladı. Alevleri gören mahalle sakinleri durumu hemen itfaiyeye bildirip yardıma koştu. İtfaiyenin müdahalesi ile yangın tamamen kontrol alınmasına rağmen iki katlı ev küle dönüştü. Evin yanında bulunan 30 koyun ise yanarak telef olmaktan son anda kurtarıldı. İtfaiye ekipleri soğutma çalışmalarının ardından incelemelerde bulundu. - İZMİR
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 12:34 Kaynak: İHA
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