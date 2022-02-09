Ödemiş'te çökme yaşanan yolda önlem alındı - Son Dakika

Ödemiş'te sağanak nedeniyle Bıçakçı-Ovacık bağlantı yolunun bir bölümü çöktü.

İlçede etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Bazı mahallelerde oluşan taşkınlara müdahale edilirken Bademli'de Şehit Asteğmen Coşkun Kale Barajı'ndan gelen fazla suyun tarım alanlarına zarar vermemesi için çalışma yapıldı.

Yağış nedeniyle Bıçakçı-Ovacık bağlantı yolunun bir bölümünde çökme yaşandı. Bir bölümü hasar gören yolda ekipler, güvenlik önlemi aldı.

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş gazetecilere yaptığı açıklamada Fen İşleri Müdürlüğü ve İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin olumsuzluklara karşı teyakkuz halinde olduğunu belirtti.