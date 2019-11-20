Son Dakika Haberleri: Ödemiş'te denetimli serbestlik hükümlüleri, kitap seslendirdi
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Ödemiş'te denetimli serbestlik hükümlüleri, kitap seslendirdi

7 saat önce

Ödemiş Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde infazları devam eden genç hükümlüler, görme engelliler için sesli kitap kaydetti.

Ödemiş'te denetimli serbestlik hükümlüleri, kitap seslendirdi, System.String[]

Ödemiş Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde infazları devam eden genç hükümlüler, görme engelliler için sesli kitap kaydetti.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Halk Kütüphanesi iş birliğiyle gerçekleştirilen projedeye katılan hükümlülere teşekkür belgesi verildi.

Ödemiş Denetim Serbestlik Müdürü Timuçin Göç, gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının suça sürüklenen gençlere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve görme engellilere kaynak oluşturmak olduğunu ifade etti.

Ödemiş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 11:38 Kaynak: AA
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