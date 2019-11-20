Ödemiş'te denetimli serbestlik hükümlüleri, kitap seslendirdi

Ödemiş Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde infazları devam eden genç hükümlüler, görme engelliler için sesli kitap kaydetti.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Halk Kütüphanesi iş birliğiyle gerçekleştirilen projedeye katılan hükümlülere teşekkür belgesi verildi.

Ödemiş Denetim Serbestlik Müdürü Timuçin Göç, gazetecilere yaptığı açıklamada, amaçlarının suça sürüklenen gençlere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak ve görme engellilere kaynak oluşturmak olduğunu ifade etti.