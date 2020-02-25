Ödemiş'te deprem konulu söyleşi düzenlendi - Son Dakika
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Ödemiş'te deprem konulu söyleşi düzenlendi

6 saat önce

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Ödemiş ilçe sınırları içinde problem yaratacak yeni bir fayın tanımlanmadığını bildirdi.

Ödemiş'te deprem konulu söyleşi düzenlendi, System.String[]

Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Ödemiş ilçe sınırları içinde problem yaratacak yeni bir fayın tanımlanmadığını bildirdi.

Ödemiş Belediyesi tarafından Kültür Merkezinde düzenlenen "Deprem ve Ödemiş" konulu söyleşide konuşan Sözbilir, Ödemiş ve çevresinde 3 - 4 büyüklüğünde depremlerin görüldüğünü, son 100 yılda yıkıcı deprem olmadığını belirtti.

Ödemiş ilçe sınırları içerisinde problem yaratacak yeni bir fayın henüz tanımlanmadığına işaret eden Sözbilir, "Bu şu anlama geliyor; ya bu ilçede fay yoktur, ya da henüz çizilmemiştir. Deprem yönetmeliğine uygun şekilde incelemeler yapılırken öncelikle binanın yaşının kontrol edilmesi geliyor. Özellikle 1999 depreminden sonraki yönetmeliğe bağlı bir şekilde inşa edilen yapılar daha yüksek sağlamlık gösterirken eski dönemlerde inşa edilmiş yapılar daha riskli konumda bulunuyor." dedi.

Belediye Başkanı Mehmet Eriş de depreme hazırlığın bilimin ışığında bir ulusal politika ile değerlendirilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Yerel yönetim olarak hem deprem hazırlığı eğitimi hem de sağlıklı yapı stoğu için kentteki meslek odalarıyla da el ele olduklarını belirten Eriş, "Ödemiş'te 2000 yılında yine Dokuz Eylül Üniversitemizle 16 mahallede jeolojik çalışmalar yapıldı. Birgi, Gölcük ve Bademli'de de yapıldı. Ama köylerimizde hiç yok. Biz belediye olarak elbette parsel bazında bu araştırmaları istiyoruz." dedi.

Dokuz Eylül Üniversitesi, Ödemiş, Deprem, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.02.2020 03:28 Kaynak: AA
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