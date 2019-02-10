Son Dakika Haberleri: Ödemiş'te Deve Güreşleri Yapıldı

Ödemiş'te Deve Güreşleri Yapıldı

29 dakika önce

Ödemiş'de deve güreşi festivali düzenlendi.

Ödemiş'te Deve Güreşleri Yapıldı, System.String[]
Ödemiş'de deve güreşi festivali düzenlendi.

Ödemiş Belediyesi ve Ödemiş Deveciler Derneği tarafından Konaklı Mahallesi'nde gerçekleştirilen 23. Geleneksel Deve Güreşlerinde, Ege, Marmara, Akdeniz bölgelerinden 100 pehlivan deve mücadele etti.

Güreşlerin yapıldığı alanı dolduran vatandaşlar, bir yandan piknik yaptı bir yandan da güreşleri izledi.

Renkli görüntülerin oluştuğu festivalde konuşan Ödemiş
Belediye Başkanı Mahmut Badem, geleneksel hale getirdikleri deve güreşi ile rahvan at yarışlarının yeni arenada yapılacağını belirterek, "Ata sporlarımızın yaşatılması amacıyla Ödemiş'te yeni bir arena yaptık. Bundan sonra deve güreşini orada gerçekleştireceğiz. 18 Mart Çanakkale Şehitlerimiz anısında düzenlenecek rahvan at yarışlarını da bu yıl 17 Mart'ta yeni alanımızda yapacağız. Türkiye'nin her yerinden katılım sağlanacak büyük bir yarış alacak." dedi.

Ödemiş Deveciler Derneği Başkanı Niyazi Serdar ise güzel görüntülerin oluştuğu festivalde pehlivan develerin kıran kırana mücadele ettiğine işaret ederek bu kültürün yaşatılarak gelecek kuşaklara aktarılmasını istediklerini ifade etti.

Güreşlerde kazanan develerin sahiplerine kupaları Belediye Başkanı Badem ve AK Parti Ödemiş Belediye Başkan adayı Münir Bezmez tarafından verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 04:36 Kaynak: AA

Kültür Sanat
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