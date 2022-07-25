İzmir'in Ödemiş ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Mustafa Oduncu yönetimindeki 35 BGA 232 plakalı otomobil, Gölcük Mahallesi yakınlarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.
İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile Burak Sakallı (14), Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Mustafa Oduncu, buradaki müdahalenin ardından İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Ödemiş'te devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı - Son Dakika