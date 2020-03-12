Ödemiş'te dezenfekte işlemine devam ediliyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ödemiş'te dezenfekte işlemine devam ediliyor - Son Dakika

Ödemiş'te dezenfekte işlemine devam ediliyor

6 saat önce

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, ilçede koronavirüs öncesi başladıkları dezenfekte çalışmasına bu hastalıkla birlikte hız verdiklerini bildirdi.

Ödemiş'te dezenfekte işlemine devam ediliyor, System.String[]

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, ilçede koronavirüs öncesi başladıkları dezenfekte çalışmasına bu hastalıkla birlikte hız verdiklerini bildirdi.

Gazetecilere açıklama yapan Eriş, virüslerin yayılmasını engellemek için ilçe genelinde çocuk parkları ve toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon çalışması yapan ilk yerleşim birimlerinden olduklarını belirtti.

Koronavirüs sonrası buna tüm kamusal alanları dahil ettiklerini ve sıklaştırdıklarını aktaran Eriş, bu hastalığın ilçeye girmemesini umut ettiklerini ifade etti.

Koronavirüs, Ödemiş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:10 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro, koronavirüs şüphesiyle müşahede altına alındı
Manchester City-Real Madrid maçı ertelendi Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi Türkiye'deki ilk pozitif vaka sonrası koronavirüs test kriterleri değişti: Daha çok kişiye uygulanacak

Son Dakika Haberleri
20:46 GAÜN'ün Suriye'deki yüksekokul ve fakülteleri 3 hafta süreyle tatil edildi
20:45 Hint Okyanusu'nda gemi kaptanı cinayeti şüphelisi tutuklandı
20:44 HİNT OKYANUSU'NDA GEMİ KAPTANI CİNAYETİ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI
20:44 Kamu Başdenetçisi Malkoç'tan "Adalet, Ombudsmanlık ve Üniversiteler" konferansı
20:43 Üniversite bahçesindeki kulübede çıkan yangın söndürüldü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 20:50:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ödemiş'te dezenfekte işlemine devam ediliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]