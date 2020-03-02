Ödemiş'te dört kişi tarafından kaçırıldığı öne sürülen genç kız bulundu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ödemiş'te dört kişi tarafından kaçırıldığı öne sürülen genç kız bulundu - Son Dakika

Ödemiş'te dört kişi tarafından kaçırıldığı öne sürülen genç kız bulundu

7 saat önce

İzmir'in Ödemiş ilçesinde dört kişi tarafından bir otomobile bindirilerek kaçırıldığı öne sürülen gıda teknikeri genç kız bulundu.

Ödemiş'te dört kişi tarafından kaçırıldığı öne sürülen genç kız bulundu, System.String[]

İzmir'in Ödemiş ilçesinde dört kişi tarafından bir otomobile bindirilerek kaçırıldığı öne sürülen gıda teknikeri genç kız bulundu.

Yeşilköy Mahallesi'nde işe gitmek üzere 25 Şubat Salı günü evden çıkan ve dört kişi tarafından zorla otomobile bindirildiği ileri sürülen T.K. (24), Ödemiş Adliyesinde, kendisini kaçırdığını ve alıkoyduğunu iddia ettiği şüphelilerden şikayetçi oldu.

T.K, AA muhabirine yaptığı açıklamada, servis aracına giderken komşusu A.B'nin kendisini oraya kadar bırakma teklifi üzerine araca bindiğini ve daha sonra araçtaki S.Ç'nin de yardımıyla kaçırıldığını öne sürdü.

A.B'nin kendisini çok sevdiğini ve evlenmek istediğini söylediğini dile getiren T.K, "Önceki akşam Aydın'daki kırsal bir alanda tutulduğum evde kendisine gönüllü kaçtığımı belirteceğimi dememle beni serbest bırakmaya karar verdi. Beni yakınının yardımıyla Ödemiş Adliyesi önüne bıraktılar. Beni zorla kaçıran ve kaçırılmamda yardım, yataklık yapanlardan şikayetçi oldum." dedi.

Baba Ahmet K. de kızına kavuşmanın sevincini yaşadıklarını, konunun artık yargıya intikal ettiğini kaydetti.

Olay

25 Şubat Salı günü T.K'nin 4 kişi tarafından zorla otomobile bindirilerek kaçırıldığı iddia edilmiş, şüphelilerden S.Ç. gözaltına alınmış, zanlı "Kişiyi hürriyetinden alıkoymak" suçundan sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Genç kızın bulunması ve diğer 3 şüphelinin yakalanması için jandarma, Ödemiş'in yanı sıra Nazilli ve Beydağ ilçelerinde çeşitli adreslere operasyon düzenlemişti.

Ödemiş, İzmir, Genç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 08:04 Kaynak: AA
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