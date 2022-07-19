Ödemiş'te dron destekli trafik denetimi - Son Dakika
Üye Girişi

Ödemiş'te dron destekli trafik denetimi

19.07.2022 18:24
Ödemiş'te dron destekli trafik denetimi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde insansız hava araçları ile trafik denetim uygulaması yapıldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde insansız hava araçları ile trafik denetim uygulaması yapıldı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı insansız hava araçları Büro Amirliği ve trafik ekipleri Ödemiş'te ilçe genelinde trafik uygulaması yaptı. Kurallara uymayan sürücüler dron ile tespit edildi. Havadan yapılan denetimlerde tespit edilen kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Öte yandan, yaz aylarında ilçede meydana gelebilecek trafik yoğunluğu, trafik kurallarının ihlal edilmesi ve kazaların sık yaşandığı ışıklı ve ışıksız kavşaklarda denetimlerin arttırılarak kazaların ve yaralanmaların önüne geçebilmek amacıyla denetimlerin aralıksız sürdürüleceği öğrenildi. - İZMİR

YORUMLAR
500
İzmir'de kaybolan 75 yaşındaki alzaymır hastası aranıyor İzmir'de kaybolan 75 yaşındaki alzaymır hastası aranıyor İzmir'de fuhuş operasyonu: 2 kadın tutuklandı İzmir'de fuhuş operasyonu: 2 kadın tutuklandı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Ödemiş, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ödemiş'te dron destekli trafik denetimi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:25 Oğlunun ölümünü kabullenemeyen acılı baba intihar etti!
18:14 Merih Demiral'a bomba talip! Transfer için çalışmalar başladı
18:08 Kılıçdaroğlu ve Akşener'den, Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi kararına sert çıkış! Ortak vaatte bulundular
18:05 Bahçede bağlı olan kurt anormal değişim yaşayınca sahibi büyük şok yaşadı! Gerçek ise veterinere gidince ortaya çıktı
18:00 Bakan Soylu, silahlı saldırıda hayatını kaybeden kuzeninin cenazesine katılamadı
17:59 8 gün boyunca kayıp olarak aranan Şehmus böğürtlen yiyerek hayata tutunmuş!
17:48 Danıştay'ın İstanbul Sözleşmesi'nin feshini hukuka uygun bulmasına Akşener'den tepki: Kadınlara yönelik her türlü şiddette imzayı atanların izi olacak
17:36 Şarkıcı Ece Seçkin'in sahne aldığı Fenerbahçe'nin forma lansmanına ünlüler akın etti!
17:18 Fenerbahçe'nin yeni sezon formalarında yıldız detayı! Düzenlenen etkinlikle tanıtıldı
17:05 Türkiye'yi kasıp kavuracak sıcaklar için uzman önerisi geldi: Bu iki besini mutfaktan çıkarmayın!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.07.2022 18:30:41. #1.11#
SON DAKİKA: Ödemiş'te dron destekli trafik denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement