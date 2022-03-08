Ödemiş'te Dünya Kadınlar Günü, festivalle kutlandı - Son Dakika
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Ödemiş'te Dünya Kadınlar Günü, festivalle kutlandı

08.03.2022 22:00

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Mimoza Kadın Festivali düzenlendi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında Mimoza Kadın Festivali düzenlendi.

Ödemiş Belediyesi ve Kent Konseyi Kadın Meclisi işbirliğindeki organizasyon kapsamında belediye hizmet binası önünden kortej yürüyüşü yapıldı.

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önündeki Zübeyde Hanım büstüne karanfil bırakılmasının ardından Salı Pazarı'nda festival açılış programı düzenlendi.

Belediye Başkanı Mehmet Eriş, yaptığı konuşmada yerel yönetim olarak kadına karşı sorumluluklarının bilincinde olduklarını belirtti.

Bu yıl ilkini düzenledikleri Mimoza Kadınlar Festivali'ni geleneksel hale getirmeyi hedeflediklerini bildiren Eriş, "Belediyemiz bünyesindeki Kadın Yaşam Merkezimizle, Psikolojik Destek Merkezimizle ve hiç ihtiyaç duyulmamasını dilediğimiz Kadın Sığınma Evimizle kadınlarımızın her koşulda yanındayız. Düzenlediğimiz kurslar ve eğitimlerle kadınlarımızın toplumda aktif bireyler olarak yerini alması ve ekonomik özgürlüklerine kavuşması için var gücümüzle çalışıyoruz." dedi.

Ödemiş Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Açelya Keskin kadının, bulunduğu her ortamı bereketlendirdiğine işaret ederek, "Kadının umudunu ve gücünü temsil eden mimoza çiçeği simgesiyle kadına değerini hatırlatmak istiyoruz." dedi.

Festival kapsamında Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, animasyon gösterisi yaptı, kadın emeğiyle oluşturulan eser ve ürünlerin sergilendiği stantlar ziyaret edildi.

Ödemiş'te Dünya Kadınlar Günü, festivalle kutlandı
Ödemiş'te Dünya Kadınlar Günü, festivalle kutlandı
Ödemiş'te Dünya Kadınlar Günü, festivalle kutlandı

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Dünya Kadınlar Günü, Ödemiş, İzmir, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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