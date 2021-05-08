Ödemiş'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Ödemiş'te bir evde yapılan aramada uyuşturucu ele geçidrildi, 1 kişi gözaltına alındı.

Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ekipleri Ü.D'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı ihbarı üzerine ikametine operasyon düzenledi.

Ekipler adreste 104 gram esrar, 1 hassas terazi, 1 kuru sıkıdan çevirme tabanca ve 1 ruhsatsız tüfek ele geçirdi.

Ü.D. gözaltına alındı.

Öte yandan ilçede gerçekleştirilen başka bir operasyon kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri H.K'nın evinde 7 ruhsatsız tabanca ile silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ve silah parçaları ele geçirdi.

H.K. gözaltına alındı.

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