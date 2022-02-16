İzmir'de Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi - Son Dakika

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserler ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, ilçede bulunan bir evde tarihi eser bulunduğuna yönelik aldığı bilgi üzerine çalışma başlattı. Polis ekipleri önceden belirlenen adrese Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramalarda Roma dönemine ait 1 adet testi ve insan yüzü figürü, Bizans dönemine ait bronz kemer tokası, 1 adet heykelcik, 1 adet tabanca ve şarjörü ile 52 adet tabanca fişeği ele geçirdi. Olayla ilgili F.D. polis ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürdüğü bildirildi. - İZMİR