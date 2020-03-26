Son Dakika › Güncel › Ödemiş'te elektrikli bisikletin çarptığı yaşlı kadın yaralandı - Son Dakika
Ödemiş'te elektrikli bisikletin çarptığı yaşlı kadın yaralandı
6 saat önce
Ödemiş ilçesinde elektrikli bisikletin çarptığı yaşlı kadın yaralandı.
Ödemiş ilçesinde elektrikli bisikletin çarptığı yaşlı kadın yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Mithatpaşa Caddesi yerel hizmetler binası önünde C.T. yönetimindeki elektrikli bisiklet, yolun karşısına geçmeye çalışan Ganime Malgüden'e (74) çarptı.
Ambulansla Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırılan kadının durumunun iyi olduğu bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 26.03.2020 03:52 Kaynak: AA
Son Dakika İran'da koronavirüsü yenen 90 yaşındaki kadın taburcu edildi 5 kişiyi dolandıran sahte kadın hakim tutuklandı Maaşı evine teslim edilen yaşlı kadın: "Oğlum bunun içinden harçlık alın" İngiltere'de 'öncelikli hasta değilsin' denilen kadın bir gün sonra öldü