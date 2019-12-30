Ödemiş'te engelliler, yeni yıl etkinliğinde eğlendi - Son Dakika
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Ödemiş'te engelliler, yeni yıl etkinliğinde eğlendi

6 saat önce

İzmir'in Ödemiş ilçesinde faaliyet gösteren Ödemiş Engelsiz Yaşam Derneği, engelliler için yılbaşı eğlencesi düzenledi.

Ödemiş'te engelliler, yeni yıl etkinliğinde eğlendi, System.String[]

İzmir'in Ödemiş ilçesinde faaliyet gösteren Ödemiş Engelsiz Yaşam Derneği, engelliler için yılbaşı eğlencesi düzenledi.

Ödemiş Belediyesi Kongre ve Düğün Salonu'ndaki etkinlikte, bazı engelli kadınlar gelinlik giydi.

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Ödemiş Emniyet Müdürü Mümin Sevgen, bazı mahalle muhtarları ve siyasi parti ilçe teşkilatı başkanları katıldı.

Dernek Başkanı Hülya Tunç, ekinliğe katılanlara teşekkür ederek, "Engelli kızlarımız gelinlik giymek istemişti. Bu hayalleri gerçekleşti. Çok mutlu oldular." dedi.

Ödemiş, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 10:48 Kaynak: AA
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