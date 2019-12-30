Ödemiş'te engelliler, yeni yıl etkinliğinde eğlendi - İZMİR - Son Dakika

Dernek Başkanı Hülya Tunç, ekinliğe katılanlara teşekkür ederek, "Engelli kızlarımız gelinlik giymek istemişti. Bu hayalleri gerçekleşti. Çok mutlu oldular." dedi.

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş , Ödemiş Emniyet Müdürü Mümin Sevgen, bazı mahalle muhtarları ve siyasi parti ilçe teşkilatı başkanları katıldı.

Ödemiş Belediyesi Kongre ve Düğün Salonu'ndaki etkinlikte, bazı engelli kadınlar gelinlik giydi.

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