Ödemiş'te engelliler, yeni yıl etkinliğinde eğlendi - İZMİR - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ödemiş'te engelliler, yeni yıl etkinliğinde eğlendi - İZMİR - Son Dakika

Ödemiş'te engelliler, yeni yıl etkinliğinde eğlendi - İZMİR

6 saat önce

Gelinlik giyen engelli bireylerin şarkılar eşliğinde dans etmesi Yılbaşı eğlencesinden görüntüler Ödemiş Emniyet Müdürü Mümin Sevgen'in konuşması Ödemiş'te engelliler, yeni yıl etkinliğinde eğlendi İZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesinde faaliyet gösteren Ödemiş Engelsiz Yaşam Derneği, engelliler...

Gelinlik giyen engelli bireylerin şarkılar eşliğinde dans etmesi

Yılbaşı eğlencesinden görüntüler

Ödemiş Emniyet Müdürü Mümin Sevgen'in konuşması Ödemiş'te engelliler, yeni yıl etkinliğinde eğlendi

İZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesinde faaliyet gösteren Ödemiş Engelsiz Yaşam Derneği, engelliler için yılbaşı eğlencesi düzenledi.

Ödemiş Belediyesi Kongre ve Düğün Salonu'ndaki etkinlikte, bazı engelli kadınlar gelinlik giydi.

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Ödemiş Emniyet Müdürü Mümin Sevgen, bazı mahalle muhtarları ve siyasi parti ilçe teşkilatı başkanları katıldı.

Dernek Başkanı Hülya Tunç, ekinliğe katılanlara teşekkür ederek, "Engelli kızlarımız gelinlik giymek istemişti. Bu hayalleri gerçekleşti. Çok mutlu oldular." dedi.

Ödemiş'te engelliler, yeni yıl etkinliğinde eğlendi - İZMİR

Ödemiş, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.12.2019 11:50 Kaynak: AA
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