Ödemiş'te engelliler yeni yıl pastası kesti - Son Dakika

Ödemiş Zihinsel ve Bedensel Engelsiz Yarınlar Derneği, üyeleri için yılbaşı etkinliği düzenledi.

Dernek başkanı Serpil Aksoy Baştürk ve üyeler, 2022 yılı için özel olarak hazırlanan yeni yıl pastasını hep birlikte keserek sevinç yaşadı.

Salgın nedeniyle geçen yıl yılbaşı etkinliği düzenleyemediklerini belirten Baştürk, "Hep birlikte olmanın mutluluğunu yaşadık. Engelli kardeşlerimiz için yeni yıldan sağlık ve mutluluk diledik. Bu arada derneğimize destek sağlayan tüm hayırseverlere ayrı ayrı teşekkür ediyoruz." dedi.

Programın sonunda hayırseverlerin desteğiyle alınan tekerlekli ve akülü sandalyeler ihtiyaç sahiplerine teslim edildi.