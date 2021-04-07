Ödemiş'te erken çiçek açan eriği don vurdu - Son Dakika

Ödemiş'te erken çiçek açan eriği don vurdu

07.04.2021 09:22

Ödemiş'te erken çiçek açan eriği don vurdu -Erik ağaçları Ödemiş'te meydana gelen don olayından etkilendi İzmir'in Ödemiş ilçesindeki erik üreticileri, kar ve dondan dolayı çiçeklenen ağaçların zarar gördüğünü, bu yıl rekoltenin düşük olabileceğini belirtti.

Ödemiş'te erken çiçek açan eriği don vurdu

-Erik ağaçları Ödemiş'te meydana gelen don olayından etkilendi

İZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesindeki erik üreticileri, kar ve dondan dolayı çiçeklenen ağaçların zarar gördüğünü, bu yıl rekoltenin düşük olabileceğini belirtti.

İzmir ve bölgesinde son günlerde etkili olan soğuk hava tarım ürünlerine zarar verdi. Elyaf örtülmeyen patates bitkisinin zarar görmesinin ardından Ödemiş'teki erik üreticileri de, çiçeklenen erik ağaçlarının soğuktan etkilendiğini söyledi. Üreticiler, "Don olayı, erik ağaçlarında yüzde 70 civarında zarara yol açtı. Erken çiçek açan erik türlerinde rekolte düşüklüğü yaşanır; fakat bazı erik türleri don olayından hiç etkilenmediler" diye aktardı.

"Geç çiçek açan erik ağaçları kar ve dondan kurtuldu"

Kaymakçı Mahallesi'nde erik üreticiliği yapan Erol Yaşayan da, "Mart sonunda yağan kar yağışı ve don olayından erik ağaçlarımız yüzde 70 civarında etkilendi. Belki bizar rekolte düşük olabilir; ama bunun fiyatlara yansımasını bekliyoruz" dedi.

Erik üreticisi Yusuf Şahan da, "25 Mart'taki kar yağışı ve aynı gece meydana gelen don olayından dolayı, erik ağaçlarımız olumsuz etkilendi. Bazı erik türlerinde çiçekler dökülürken, bazıları etkilenmedi. Geç çiçek açan erik ağaçları kar ve dondan kurtuldu. Dileriz kayıplarımızı telafi ederiz" şeklinde konuştu.

Ödemiş'te erken çiçek açan eriği don vurdu
Ödemiş'te erken çiçek açan eriği don vurdu
Ödemiş'te erken çiçek açan eriği don vurdu
Ödemiş'te erken çiçek açan eriği don vurdu
Ödemiş'te erken çiçek açan eriği don vurdu
Ödemiş'te erken çiçek açan eriği don vurdu
Ödemiş'te erken çiçek açan eriği don vurdu
Ödemiş'te erken çiçek açan eriği don vurdu

Ödemiş, İzmir, Erik, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ödemiş'te erken çiçek açan eriği don vurdu - Son Dakika Ekonomi


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