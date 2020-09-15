Ödemiş'te esnaftan imece usulü aşure etkinliği - Son Dakika

Ödemiş ilçesinde esnafların imece usulü yaptırdığı aşure, 3 bin kişiye dağıtıldı.

İlçede Hürriyet Caddesinde faaliyet gösteren esnaflar bir araya gelerek 3 bin kişilik aşure yaptırıp, dağıttı.

Esnaflarından Mutahhar Ateş, yaklaşık 10 yıldan beri aşure etkinliği geleneğini sürdürdüklerini belirtti.

Aşureleri tüm ilçeyle paylaştıklarını anlatan Ateş, "Etkinliğin Ahilik Haftası denk gelmesi bizler için de ayrı bir önem taşıyor. Burada yaklaşık 50 esnafın verdikleri paralarla 5 kazan aşureyi 3 bin vatandaşımızla paylaştık. Önümüzdeki yıllarda da bu geleneği sürdürmeyi hedefliyoruz." dedi.

Akıncılar Mahallesi Muhtarı Erol Şen de esnaflarının düzenlediği aşure etkinliğinin örnek olduğunu belirtti.