Ödemiş'te ev görünümlü cephanelik - Son Dakika
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Ödemiş'te ev görünümlü cephanelik

24.07.2022 09:10
Ödemiş'te ev görünümlü cephanelik

İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis ekipleri suçlulara göz açtırmamaya devam ediyor.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde polis ekipleri suçlulara göz açtırmamaya devam ediyor. Bu çerçevede polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 4 adet av tüfeği ve ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli ise ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

Ödemiş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, suç ve suçluyla mücadelede çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. İlçede yoğun bir şekilde çalışmalarına devam eden polis ekipleri tarafından yapılan saha çalışmalarında bir evde çok sayıda tüfek ve tabanca olduğu tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler eve operasyon düzenledi. Operasyon çerçevesinde evde, 4 adet av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, 500 adet tabanca fişeği ve 34 adet dolu kartuş ele geçirildi.

Öte yandan, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - İZMİR

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Kaynak: İHA

Ödemiş, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ödemiş'te ev görünümlü cephanelik - Son Dakika

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