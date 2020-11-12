Ödemiş'te fidan dikim töreni - Son Dakika

Ödemiş Cumhuriyet Savcılığı, "Milli Ağaçlandırma Günü" kapsamında 1000 fidanı toprakla buluşturdu.
Ödemiş Cumhuriyet Başsavcısı Tuğan Sarıca, savcılar ve adliye personelinin katıldığı etkinlikte Bademli Mahallesi Kervan Yaylası'na fidan dikimi gerçekleştirildi.
" Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" sloganıyla düzenlenen fidan dikim etkinliklerinin "biyolojik çeşitliliği geliştirmek" ve "toplumsal duyarlılığı artırmak" amacıyla gönüllü katılımcıların da desteğiyle süreceği belirtildi.
- Kaynak: AA
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