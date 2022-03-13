Ödemiş'te geleneksel deve güreşleri yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Ödemiş'te geleneksel deve güreşleri yapıldı

13.03.2022 23:31

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Konaklı Mahallesi'nde deve güreşi etkinliği yapıldı.

İzmir'in Ödemiş ilçesine bağlı Konaklı Mahallesi'nde deve güreşi etkinliği yapıldı.

Ödemiş Belediyesince 25'incisi düzenlenen etkinlik için ilçeye çeşitli illerden 100 kadar deve getirildi.

Güreş öncesinde dua edildi ve İstiklal Marşı okundu. Çok sayıda güreşsever, arenayı çevreleyen tepelerden güreşi takip etti.

Belediye Başkanı Mehmet Eriş, etkinliğin büyük ilgi gördüğünü belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

YORUMLAR
500
Ödemiş'te 25. Konaklı Deve Güreşleri gerçekleşti Ödemiş'te 25. Konaklı Deve Güreşleri gerçekleşti Ödemiş'te geleneksel deve güreşleri yapıldı Ödemiş'te geleneksel deve güreşleri yapıldı

Ödemiş, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ödemiş'te geleneksel deve güreşleri yapıldı - Son Dakika


Son Dakika
23:33 Ekonomistler faiz kararı beklentisini açıkladı! Hepsi aynı tahminde buluştu
23:28 Rusya'dan gelen ayçiçeği yağı yüklü ikinci gemi Türkiye'de
23:12 Ali Koç rica etti, İsmail Kartal uyguladı: Haftanın 3-4 günü onlara ekstra idmanlar yaptıracağız
22:54 Türkiye ziyareti sonrası Yunanistan'dan açıklama: İkili ilişkilerin düzelmesi için temelleri attık
22:47 Selçuk Bayraktar'dan Kızılelma paylaşımı: Akıncı'nın pabucunu dama atabilecek tek İHA
22:43 Reha Kapsal, İsmail Kartal'ın "Arda'yı koruyoruz" açıklamasına sert çıktı: Kimden ve neden koruyor hoca?
22:25 Arda Güler'den Alanyaspor karşılaşması sonrası ilk açıklama: Allah'a şükürler olsun
21:45 Karara imza atanların hepsi erkek! TRT sanatçısının öldürülmesi davasında tutkulu sevgiden kaynaklı indirim uygulandı
21:38 Kar bazı illerde kendini göstermeye devam ediyor! 6 ilde okullar tatil edildi
21:36 17 yaşındaki Arda Güler'den enfes performans! Fenerbahçe taraftarını mest etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.03.2022 23:38:29. #1.13#
SON DAKİKA: Ödemiş'te geleneksel deve güreşleri yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement