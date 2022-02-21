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ÖDEMİŞ'TE GÖLDE KADIN CESEDİ BULUNDU - Son Dakika

ÖDEMİŞ'TE GÖLDE KADIN CESEDİ BULUNDU

21.02.2022 18:55

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde gölde kimliği belirsiz kadın cesedi bulundu.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde gölde kimliği belirsiz kadın cesedi bulundu. Suda boğularak öldüğü sanılan kadının cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderilirken, jandarma kimliğinin tespit edilebilmesi için çalışma başlattı.

Gölcük Mahallesi'ndeki Gölcük Gölü kenarında piknik yapan vatandaşlar, bugün 14.30 sıralarında, suda bir kadın cesedi olduğunu fark ederek, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye giden jandarma ekipleri, cesedi sudan çıkardı. Üzerinde herhangi bir darp, kesici ve delici alet yarası bulunmayan ve suda boğulma sonucu öldüğü sanılan kadının üzerinden kimliğini belirten bir belge çıkmadı. Kadının cesedi savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Soruşturma başlatan jandarma, cesedin kime ait olduğunun tespiti için çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını ve kayıp ihbarlarını incelemeye aldı. (DHA)

ÖDEMİŞ'TE GÖLDE KADIN CESEDİ BULUNDU
ÖDEMİŞ'TE GÖLDE KADIN CESEDİ BULUNDU

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel ÖDEMİŞ'TE GÖLDE KADIN CESEDİ BULUNDU - Son Dakika


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