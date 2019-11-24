Son Dakika Haberleri: Ödemiş'te gönüllü kan bağışçıları ödüllendirildi
Son Dakika Güncel Ödemiş'te gönüllü kan bağışçıları ödüllendirildi - Son Dakika

Ödemiş'te gönüllü kan bağışçıları ödüllendirildi

6 saat önce

Ödemiş'te en çok kan bağışında bulunan gönüllü bağışçılar için ödül töreni yapıldı.

Ödemiş'te gönüllü kan bağışçıları ödüllendirildi, System.String[]

Ödemiş'te en çok kan bağışında bulunan gönüllü bağışçılar için ödül töreni yapıldı.

Ödemiş Kızılay Kan Merkezi Müdürü Osman Cengiz, Saray Salon'da gerçekleşen törende yaptığı konuşmada, merkezin Türkiye'de ilçe bazında faaliyet gösteren tek kan merkezi olduğunu söyledi.

Ödemiş Devlet Hastanesi Başhekimi Ömer Koçak da Ödemiş ve çevresinde gönüllü kan bağışçıları sayesinde kan sıkıntısı yaşanmadığını kaydetti.

Konuşmaların ardından ilçede en fazla kan bağışı yapanlara madalya ve plaket verildi.

Osman Cengiz, Kızılay, Ödemiş, Saray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 09:02 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Emekli başkomiser kızını uyurken silahıyla öldürdü
Muharrem İnce, "İstifa edecek misiniz?" sorusuna cevap verdi: CHP benim evim Son Dakika: İnce, "Külliye'ye giden ismi biliyorum" diyen Kılıçdaroğlu'na meydan okudu: Açıkla Muharrem İnce "Beştepe'ye gitti" iddialarıyla ilgili açıklama yaptı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.11.2019 15:15:30. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ödemiş'te gönüllü kan bağışçıları ödüllendirildi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]