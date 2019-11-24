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Ödemiş'te gönüllü kan bağışçıları ödüllendirildi
6 saat önce
Ödemiş'te en çok kan bağışında bulunan gönüllü bağışçılar için ödül töreni yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 09:02 Kaynak: AA
Ödemiş'te en çok kan bağışında bulunan gönüllü bağışçılar için ödül töreni yapıldı.
Ödemiş Kızılay Kan Merkezi Müdürü Osman Cengiz, Saray Salon'da gerçekleşen törende yaptığı konuşmada, merkezin Türkiye'de ilçe bazında faaliyet gösteren tek kan merkezi olduğunu söyledi.
Ödemiş Devlet Hastanesi Başhekimi Ömer Koçak da Ödemiş ve çevresinde gönüllü kan bağışçıları sayesinde kan sıkıntısı yaşanmadığını kaydetti.
Konuşmaların ardından ilçede en fazla kan bağışı yapanlara madalya ve plaket verildi.
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