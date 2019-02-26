Son Dakika Haberleri: Ödemiş'te Hırsızlık Operasyonları

Ödemiş'te Hırsızlık Operasyonları

1 saat önce

Ödemiş ilçesinde düzenlenen iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

Ödemiş'te Hırsızlık Operasyonları, System.String[]
Ödemiş
ilçesinde düzenlenen iki ayrı operasyonda gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri Zafer
Mahallesindeki bir evden yapılan hırsızlığın ardından yaptıkları incelemede hırsızlığa karışan aracı tespit etti. Otomobili durduran ekipler, araçtakilerin üzerinde ve otomobilde yaptığı aramalarda çalınan eşyaların bir kısmını buldu.

Gözaltına alınan H.K. (22), Ş.T.(30),
İ.E. (24), O.D. (22) ve F.B. (22) emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Umurbey Mahallesinde bir süredir kimsenin bulunmadığı evine gelen bir kişi, evden hırsızlık yaptığını fark etmesi üzerine polis ekiplerine haber verdi. Yapılan çalışmalarda hırsızlığı yapanın Ş.D. (33) olduğunu tespit eden ekipler, şüpheliyi gözaltına aldı. Ş.D. işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:23 Kaynak: AA

Polis, Ödemiş, Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ı At Sırtında Dinleyecekti, Polisler İzin Vermedi Kadın Amir, Polislerin Motivasyonunu Artırmak İçin Emniyete Strpizci Getirdi

Cani Adam, Öldürdüğü Annesini Pişirip Köpeğiyle Birlikte Yedi Tuzla'da Kimyasal Koku Vatandaşları Sokağa Döktü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.2.2019 10:27:06. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ödemiş'te Hırsızlık Operasyonları
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]