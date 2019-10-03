Son Dakika Haberleri: Ödemiş'te hırsızlık şüphelisi tutuklandı
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Ödemiş'te hırsızlık şüphelisi tutuklandı

1 saat önce

Ödemiş'te hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Ödemiş'te hırsızlık şüphelisi tutuklandı, System.String[]

Ödemiş'te hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri evlerden hırsızlık yaptığı ileri sürülen F.S'nin yakalanması için çalışma başlattı.

Aydın'da ikamet ettiği tespit edilen zanlının tekrar ilçe sınırları içine girdiğini belirleyen ekipler, zanlıyı kovalama sonucu yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Ödemiş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:20 Kaynak: AA
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