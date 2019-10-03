Ödemiş'te hırsızlık şüphelisi tutuklandı
1 saat önce
Ödemiş'te hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 09:20 Kaynak: AA
Ödemiş'te hırsızlık yaptığı iddia edilen zanlı tutuklandı.
Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri evlerden hırsızlık yaptığı ileri sürülen F.S'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Aydın'da ikamet ettiği tespit edilen zanlının tekrar ilçe sınırları içine girdiğini belirleyen ekipler, zanlıyı kovalama sonucu yakaladı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen zanlı tutuklandı.
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