Ödemiş'te hırsızlık yaptıkları belirlenen 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Ödemiş'te hırsızlık yaptıkları belirlenen 3 kişi tutuklandı

18.03.2022 23:16
Ödemiş'te hırsızlık yaptıkları belirlenen 3 kişi tutuklandı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde sanayi sitesinde iş yerlerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen 3 kişi tutuklandı.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde sanayi sitesinde iş yerlerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen 3 kişi tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 16 Mart Çarşamba sabaha karşı sanayi sitesinde bir kamyoneti durdurdu. Araçtaki S.E, A.E. ve G.E'nin hırsızlık suçundan arandığını tespit eden ekipler, araçta yaptıkları aramada çeşitli iş yerlerinden çalındığı belirlenen çeşitli malzemeler ele geçirdi.

Gözaltına alınan 3 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edikleri adliyede sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Ödemiş, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ödemiş'te hırsızlık yaptıkları belirlenen 3 kişi tutuklandı - Son Dakika


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