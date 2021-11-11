Ödemiş'te hırsızlık zanlısı yakalandı - Son Dakika

Ödemiş'te bir büfeden cep telefonu çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı.
Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bengisu Mahallesi Üstün Sokak'taki bir büfeden Ş.O'nun cep telefonunun çalınması olayına ilişkin çalışma başlattı.
Olay yeri çevresindeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, şüphelinin kimliğini tespit etti.
Polis yaptığı çalışmanın ardından şüpheli A.K'yi yakaladı. Şüphelinin yapılan üst aramasında ele geçirilen cep telefonu sahibine teslim edildi.
Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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