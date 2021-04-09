Ödemiş'te iftar sofrası evlere taşınacak - Son Dakika

"SİZ EVDE KALIN, İFTAR SOFRASI KAPINIZDA!"

Hayırsever Ödemişlilerin destekleriyle her yıl kentin farklı noktalarında iftar çadırları kuran Ödemiş Belediyesi, Koronavirüs salgını sonrası dönemde sıcak yemek desteğini ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştırıyor. Geçen yıl 2 bin 500'e yakın haneye günlük sıcak yemek ulaştıran Ödemiş Belediyesi, muhtarlıklar aracılığıyla yine ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olacak. Hijyenik bir ortamda, protein, vitaminler ve kalori yönünden dengeli beslenmeye uygun şekilde hazırlanacak sıcak yemek çeşitleri pandemi kurallarına uygun biçimde iftar saatine göre ihtiyaç sahiplerinin evlerine ulaştırılacak.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da "Siz evde kalın, iftar sofrası kapınızda" sloganıyla düzenlenecek Ramazan dayanışmasına katkı sunmak isteyen hayırseverler, 0533 896 13 34 numaralı telefondan başvuruda bulunabilirler. Ayrıca yardımlar 125. Yıl Kültürpark karşısındaki Ödemiş Belediyesi Nikah Sarayı ve Kongre Merkezi'ndeki mutfağa teslim edilebilecek.

Eriş: "Mutfağımız Ödemiş'in mutfağı"

Hayırsever Ödemişlilerin desteğiyle her gün sıcak yemek desteğinin adreslere ulaştırılacağını kaydeden Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş, "Paylaşma ve dayanışma ayı olan Ramazan ayında pandemi kuralları gereği iftar çadırlarımızı kuramıyoruz. Gönül isterdi ki büyük sofralarda büyük Ödemiş ailesi olarak buluşalım fakat şimdi kurallara eksiksiz uymak zorundayız. Şartlar ne olursa olsun zorda kalana, darda olana el uzatmaya devam edeceğiz.

Aynı ekmeği bölüştüğümüz iftar sofralarımızı geçen yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin evlerine ulaştıracağız. Muhtarlarımızla birlikte ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olacağız. Ülkece zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde en büyük gücümüz dayanışmamız olacaktır. Bu zorlukları dayanışmayla geride bırakacağız. İnanıyoruz ki gelecek yıllarda yine iftar çadırlarımızda buluşacağız.

Ramazan boyunca her gün hayırsever hemşehrilerimizin de destekleriyle mutfağımız Ödemiş'in mutfağı soframız Ödemiş'in sofrası olacak. Hayırsever Ödemişlilerin desteğini bekliyoruz. Bu dayanışmaya katkı sunacak, bizimle gönül zenginliklerini paylaşacak hemşehrilerimize şimdiden teşekkürlerimizi sunuyorum Ödemiş ailesi adına. Hayırlı Ramazanlar diliyorum" diye konuştu.