Ödemiş'te ikametten çıkan yangın otluk ve zeytinlik alana sıçradı - Son Dakika

Ödemiş'te ikametten çıkan yangın otluk ve zeytinlik alana sıçradı

Ödemiş'te ikametten çıkan yangın otluk ve zeytinlik alana sıçradı İzmir'in Ödemiş ilçesinde bulunan bir ikametten çıkan yangın otluk ve zeytinlik alana sıçradı.

Ödemiş'te ikametten çıkan yangın otluk ve zeytinlik alana sıçradı

İZMİR - İzmir'in Ödemiş ilçesinde bulunan bir ikametten çıkan yangın otluk ve zeytinlik alana sıçradı. Çok sayıda ekibin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Günlüce Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı mahallede bulunan bir ikametten çıkan yangın, otluk ve zeytinlik alana sıçradı. Alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar tarafından 110 ekiplerine bilgi verildi. İhbar üzerine belediye itfaiye ekiplerinin yanı sıra İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerde olay yerine sevk edildi. Yangın ekiplerin yoğun çalışması sonucu kontrol altına alındı.

"Asırlık zeytin ağaçlarımız ve buradaki canlarımız zarar gördü"

Ödemiş Belediye Başkanı Mehmet Eriş de olay yerine gelerek incelemelerde bulunurken yangın ile ilgili bir açıklama yaptı. Eriş, "Günlüce'de zeytinlik alandan yükselen alevler, şiddetli rüzgarla birlikte hepimizi korkuttu. İtfaiye, Orman İşletme ve belediye ekiplerimizin üstün gayretleri ile yangın kontrol altına alındı. Asırlık zeytin ağaçlarımız ve buradaki canlarımız zarar gördü. Küçükören Mahallemizde çıkan yangın da kontrol altına alındı. Tüm Ödemiş ailemize geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Kuru otlara düşebilecek bir kıvılcımın nelere yol açabileceğini asla unutmayalım. Dikkatli olalım" açıklamasında bulundu.

Öte yandan, yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Ödemiş'te ikametten çıkan yangın otluk ve zeytinlik alana sıçradı

Günlüce, Ödemiş, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 23:12 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ödemiş'te ikametten çıkan yangın otluk ve zeytinlik alana sıçradı - Son Dakika

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