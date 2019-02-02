Ödemiş'te İki Otomobil Çarpıştı: 1'i Hamile 8 Yaralı

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i hamile 8 kişi yaralandı.

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i hamile 8 kişi yaralandı.



Kaza, saat 14.30 sıralarında Ovakent Mahallesi Yanıkkır mevkiinde meydana geldi. Mustafa Uysal yönetimindeki 43 DD 949 plakalı otomobil, ilçe merkezine hamile yakınını doktor kontrolü için götürdüğü sırada, İsmail Ovalı yönetimindeki 35 HAE 30 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada, Ovalı'nın otomobilinin arka kısmı hurdaya dönerken, araçta yolcu olarak bulunan mevsimlik tarım işçileri Ayten Ovalı, İlkay Koçyiğit, Ayşenur Koçyiğit, Zekiye Ovalı, Ayşe Sağlam, Ayfer Saraç ve Cengiz Ovalı ile diğer otomobilde yolcu olarak bulunan 6 aylık hamile Emine Halıcı yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından 8 yaralı, hastaneye kaldırıldı. Yaralılar tedavilerinin ardından taburcu edildi.



Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.



- İzmir

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