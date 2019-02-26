Son Dakika Haberleri: Ödemiş'te İpek Böcekçiliği İçin Dut Fidanı Dikildi

Ödemiş'te İpek Böcekçiliği İçin Dut Fidanı Dikildi

1 saat önce

Ödemiş'te "Becerikli Kınalı Eller" projesi kapsamında ipek böcekçiliğinin desteklenmesi için bin 65 dut fidanı dikildi.

Ödemiş'te İpek Böcekçiliği İçin Dut Fidanı Dikildi, System.String[]
Ödemiş'te "Becerikli Kınalı Eller" projesi kapsamında ipek böcekçiliğinin desteklenmesi için bin 65 dut fidanı dikildi.

Kültür Merkezi Salonunda yapılan toplantıda konuşan İzmir İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Musa Bakan, bakanlık tarafından başlatılan kadın çiftçilere mesleki beceri kazandırılması projesi kapsamında ipek böcekçiliği üretiminin tekrar canlandırmasıyla ilgili projenin hazırlandığını ve uygulamaya konduğunu belirtti.

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı da kadınların istihdamı açısından projenin önemli olduğuna dikkati çekti. Projeye destek veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a teşekkür eden Çankırı, "Amacımız kadını güçlendirmekti. Kadın güçlendirdiğimiz zaman aileyi güçlendirmekti. Bugün de becerikli kınalı eller ipek böcekçiliği tekrar canlandıracağız." dedi.

Ödemiş Kaymakamı Kasım Fikret Dayıoğlu ise projeyi çok anlamlı bulduğunu belirterek, "Kültürel bir değerimizin yeniden ayağa kaldırmak için bir çalışmanın içine girmiş bulunuyoruz." diye konuştu.

Ödemiş
Belediye Başkanı Mahmut Badem de ipek böcekçiliğinin ilçenin geçmişinde de olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından projeye dahil olan kadınlara sertifikaları verildi. Daha sonra Üçkonak Mahallesinde belediye tarafından tahsis edilen alana bin 65 dut fidanı dikildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 09:25 Kaynak: AA

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