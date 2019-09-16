Ödemiş'te ipek ve incir festivali

Ödemiş'te düzenlenen Birgi İncir ve İpek Festivali kapsamında İpek Evi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman İzmir İl Müdürlüğü ve Ödemiş Belediyesi işbirliği ile Zeytinlik Mahallesinde kurulan İpek Evi'nin açılış törenine Belediye Başkanı Mehmet Eriş, Tarım ve Orman İl Müdürü Musa Bakan ve CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ile diğer ilgililer katıldı.

Belediye Başkanı Eriş, bölgede ipekçiliğin canlanması için Tarım ve Orman Bakanlığı ile proje hazırladıklarını, bu kapsamda İpek Evi'ni hizmete açtıklarını bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim Yayın Dairesi Başkanlığı yetkilisi Demet Demir ise 2015 yılından bu yana "Kadın Çiftçilere Yönelik İl Özel Projeler" programıyla bin 509 kadın çiftçinin eğitim aldığını, 315 kadın çiftçiye istihdam yaratıldığını dile getirdi.

Tarım ve Orman İzmir İl Müdürü Musa Bakan, proje ile ilçedeki kadın çiftçilerin desteğini alarak ipek böceği yetiştiriciliğini yeniden canlandıracaklarını, kırsal turizmle ürünlerin pazarlanmasına imkan yaratacaklarını ifade etti.

Festival kapsamında Birgi meydanında 100 girişimcinin katılımıyla incir ve ipekçilik ürünlerinin sergilendiği stantlar açıldı.