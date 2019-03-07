Son Dakika Haberleri: Ödemiş'te Jandarmadan Kadınlara Karanfil

Ödemiş'te Jandarmadan Kadınlara Karanfil

1 saat önce

Ödemiş ilçesinde jandarma ekipleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın sürücü ve yolculara karanfil verdi.

Ödemiş'te Jandarmadan Kadınlara Karanfil, System.String[]
Ödemiş ilçesinde jandarma ekipleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın sürücü ve yolculara karanfil verdi.

Ödemiş - Birgi yolu üzerinde uygulama yapan jandarma ekipleri uygulama noktasında kadın sürücülerin Dünya Kadınlar Gününü kutladı.

Yolculardan Hatice Şenyüz, gazetecilere yaptığı açıklamada karanfille gelen jandarmayı görünce şaşırdığını söyledi.

Kadın sürücülerden Sevinç Altıntaş ise "İlçemiz jandarma ekipleri bizleri çok şaşırttı. Kendilerine bu
duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 05:09 Kaynak: AA

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