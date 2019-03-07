Ödemiş'te Jandarmadan Kadınlara Karanfil

Ödemiş ilçesinde jandarma ekipleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın sürücü ve yolculara karanfil verdi.

Ödemiş ilçesinde jandarma ekipleri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın sürücü ve yolculara karanfil verdi.



Ödemiş - Birgi yolu üzerinde uygulama yapan jandarma ekipleri uygulama noktasında kadın sürücülerin Dünya Kadınlar Gününü kutladı.



Yolculardan Hatice Şenyüz, gazetecilere yaptığı açıklamada karanfille gelen jandarmayı görünce şaşırdığını söyledi.



Kadın sürücülerden Sevinç Altıntaş ise "İlçemiz jandarma ekipleri bizleri çok şaşırttı. Kendilerine bu

duyarlılıktan dolayı teşekkür ediyoruz." dedi.

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