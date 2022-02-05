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Ödemiş'te kaçak kazı yapan 9 şüpheli yakalandı (2) - Son Dakika

Ödemiş'te kaçak kazı yapan 9 şüpheli yakalandı (2)

05.02.2022 00:16
Ödemiş'te kaçak kazı yapan 9 şüpheli yakalandı (2)

BOMBALAR ELE GEÇİRİLDİ İzmir'in Ödemiş ilçesinde, polis ekipleri tarafından kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalanan 9 şüphelinin, kaçak kazı sırasında patlayıcı kullanacakları ortaya çıktı.

BOMBALAR ELE GEÇİRİLDİ

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, polis ekipleri tarafından kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalanan 9 şüphelinin, kaçak kazı sırasında patlayıcı kullanacakları ortaya çıktı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, 6 el yapımı patlayıcı, patlayıcı madde yapımında kullanılan Aminyum Nitrat, yaklaşık 5 metre uzunluğunda patlayıcı maddeler üzerindeki kablolar ile aynı kablo ele geçirildiği öğrenildi.

Azat YILDIZ/İZMİR,


Ödemiş'te kaçak kazı yapan 9 şüpheli yakalandı (2)
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Kaçak Kazı, Ödemiş, Polis, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ödemiş'te kaçak kazı yapan 9 şüpheli yakalandı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ödemiş'te kaçak kazı yapan 9 şüpheli yakalandı (2) - Son Dakika
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