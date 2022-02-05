Ödemiş'te kaçak kazıya 6 tutuklama - Son Dakika

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, polis ekipleri kaçak kazı yaptığı belirlenen tarihi eser kaçakçısı 9 şüpheliyi suçüstü yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli tutuklandı.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kırsal alanda kaçak kazı yapıldığı ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler kırsal alanda F.A., L.Ç., M.Ö., M.T., E.A., R.A., T.A., A.D. ve T.Y.'yi kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Yakalanan 9 şüphelinin, kaçak kazı sırasında patlayıcı kullanacakları ortaya çıktı. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede, 6 el yapımı patlayıcı, patlayıcı madde yapımında kullanılan amonyum nitrat, yaklaşık 5 metre uzunluğunda patlayıcı maddeler üzerindeki kablolar, 1 el jeneratörü, 1 el dedektörü ve kazı çalışmalarında kullanılan kazma, kürek, çekiç ve balyoz ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden F.A., L.Ç., M.T., E.A., T.A. ve T.Y. tutuklanırken, M.Ö., A.D. ve R.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.