Son Dakika Haberleri: Ödemiş'te kadına şiddete karşı mor balon uçuruldu
Son Dakika Güncel Ödemiş'te kadına şiddete karşı mor balon uçuruldu - Son Dakika

Ödemiş'te kadına şiddete karşı mor balon uçuruldu

6 saat önce

Ödemiş Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri kadına şiddete karşı "mor balon" uçurdu.

Ödemiş'te kadına şiddete karşı mor balon uçuruldu, System.String[]

Ödemiş Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri kadına şiddete karşı "mor balon" uçurdu.

Hükümet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe Ödemişli kadınlar katıldı.

Ödemiş Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Mualla Akgün, yaptığı açıklamada, kadına karşı şiddetin insan hakları ihlali ve suç olduğunu kaydetti.

Ödemiş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Küçükçekmece'de pencereden atıldığı iddia edilen kadın öldü, yanındaki kişi ağır yaralandı (1)
Kaybolan Zehra ve Korhan ile ilgili korkunç iddia: "Uzun süre evde kıyma makineleri çalışmış" Yasak ilişki ölümle bitti! 5. kattan düştüğü iddia edilen kadın ve erkek öldü Kaybolan genç kadının annesinden korkunç iddia: Cesedi kıyma makinesiyle ortadan kaldırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 00:06:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ödemiş'te kadına şiddete karşı mor balon uçuruldu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]