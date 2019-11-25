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Ödemiş'te kadına şiddete karşı mor balon uçuruldu
6 saat önce
Ödemiş Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri kadına şiddete karşı "mor balon" uçurdu.
Haber Yayın Tarihi: 25.11.2019 05:28 Kaynak: AA
Ödemiş Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri kadına şiddete karşı "mor balon" uçurdu.
Hükümet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe Ödemişli kadınlar katıldı.
Ödemiş Ticaret Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Mualla Akgün, yaptığı açıklamada, kadına karşı şiddetin insan hakları ihlali ve suç olduğunu kaydetti.
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