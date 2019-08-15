Ödemiş'te kafeteryada yangın
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Ödemiş'te bir kafeteryada çıkan yangın söndürüldü.
Ödemiş'te bir kafeteryada çıkan yangın söndürüldü. Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 08:53 Kaynak: AA
Anafartalar Mahallesi Salı Pazarı mevkisinde mülkü Ödemiş Belediyesine ait olan ve O.A'nın işlettiği kafeteryada erken saatlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye yangını söndürdü.
Yangında kafeterya kullanılamaz hale geldi.
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