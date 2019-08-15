Son Dakika Haberleri: Ödemiş'te kafeteryada yangın
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Ödemiş'te kafeteryada yangın

20 dakika önce

Ödemiş'te bir kafeteryada çıkan yangın söndürüldü.

Ödemiş'te bir kafeteryada çıkan yangın söndürüldü.
Anafartalar Mahallesi Salı Pazarı mevkisinde mülkü Ödemiş Belediyesine ait olan ve O.A'nın işlettiği kafeteryada erken saatlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye yangını söndürdü.
Yangında kafeterya kullanılamaz hale geldi.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 08:53 Kaynak: AA
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