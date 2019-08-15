Ödemiş'te kafeteryada yangın

Ödemiş'te bir kafeteryada çıkan yangın söndürüldü.

Ödemiş'te bir kafeteryada çıkan yangın söndürüldü.

Anafartalar Mahallesi Salı Pazarı mevkisinde mülkü Ödemiş Belediyesine ait olan ve O.A'nın işlettiği kafeteryada erken saatlerde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye yangını söndürdü.

Yangında kafeterya kullanılamaz hale geldi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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