Son Dakika Haberleri: Ödemiş'te Kamyonet ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

Ödemiş'te Kamyonet ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı

13 dakika önce

İzmir'in Ödemiş ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Ödemiş'te Kamyonet ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı, System.String[]
İzmir'in Ödemiş ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Ali Ganioğlu idaresindeki 35 YJY 11 plakalı kamyonet, Emmioğlu Mahallesi'nde, Hüseyin Akman'nın (56) kullandığı 35 ZDV 44 plakalı motosikletle çarpıştı.

Kazada yaralanan Hüseyin Akman, 112 Acil Servis ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kamyonet sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:02 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şarkıcı Tuğba Özerk, Babasını Gözyaşları İçinde Son Yolculuğuna Uğurladı Galatasaray, BB Erzurumspor ile 1-1 Berabere Kaldı

Düğüne Gelen Kişiye Yaya Geçidinde Araba Çarptı Ablasını Ziyarete Giden Genç Kadın, Korkunç Şekilde Can Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.3.2019 10:15:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ödemiş'te Kamyonet ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]