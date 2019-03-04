Ödemiş'te Kamyonet ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı
13 dakika önce
İzmir'in Ödemiş ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
İzmir
'in Ödemiş
ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Ali Ganioğlu idaresindeki 35 YJY 11 plakalı kamyonet, Emmioğlu Mahallesi'nde, Hüseyin Akman'nın (56) kullandığı 35 ZDV 44 plakalı motosikletle çarpıştı.
Kazada yaralanan Hüseyin Akman, 112 Acil Servis
ekiplerince Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kamyonet sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 10:02 Kaynak: AA
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