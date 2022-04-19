Ödemiş'te kan bağışı etkinliği düzenlendi - Son Dakika

İzmir'in Ödemiş ilçesindeki bir kahvehanede kan bağışı etkinliği gerçekleştirildi.

Üç Eylül Mahallesi'ndeki iş yerinin sahibi Mehmet Çetin, yaptığı açıklamada, vatandaşların desteğiyle bu geleneği sürdürdüklerini belirtti.

İş yerinde 19. kez kan bağışı etkinliği organize ettiğini aktaran Çetin, bugün 100 kişinin bağışta bulunduğunu dile getirdi.

Eşiyle kan veren İbrahim Alpay ise bu konuda herkesin duyarlı olmasını istedi.