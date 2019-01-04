Son Dakika Haberleri: Ödemiş'te Kar Yağışı

Ödemiş'te Kar Yağışı

1 saat önce

Ödemiş ilçesi Bozdağ Mahallesinde kar yağışı nedeniyle yollarda tuzlama çalışması yapıldığı bildirildi.

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Ödemiş ilçesi Bozdağ Mahallesinde kar yağışı nedeniyle yollarda tuzlama çalışması yapıldığı bildirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ödemiş Yerel Hizmetler Bölge Koordinatörü Cumhur Şener, yaptığı açıklamada, bin 135 metre rakımlı Bozdağ Yaylasında karla mücadele çalışması başlattıklarını kaydetti.

Hafta sonu bölgede yoğunluk olacağının tahmin ettiklerini belirten Şener, "Kar yağışının olduğu bölgelerde yolları açma ve tuzlama çalışması
başlattık. Amacımız burada sürücüler açısından herhangi bir sıkıntının yaşanmasının önüne geçmektir. Ekiplerimiz bu bölgede yaklaşık 5 saat karla mücadele çalışmasını sürdürecekler. Gerekirse çalışmalarımızı yarın da sürdürebiliriz." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 05:12 Kaynak: AA

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